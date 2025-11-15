Започва 40-дневният Коледен пост

На 15 ноември, започва 40-дневният Рождественски или Коледен пост, който завършва на 24 декември – Бъдни вечер.

Според Типика (Устава) на Българската православна църква Рождественският или Коледният пост е вторият по своята дълготрайност след Великия пост. Той е четиридесетдневен и не е така строг като Великия и Богородичния пост. Подобен на Апостолския или Петровия пост, пише БТА.

Коледният пост се нарича още Малка четиридесетница за разлика от Голямата четиридесетница – Великденския пост.

За болни, за бременни и кърмачки постът е значително облекчен, тъй като самото им състояние се приема в някаква степен за духовен подвиг, изискващ себеограничение.

Утвърждаването на 40-дневния пост е свързано с 25 декември, на който се чества Рождеството на Господ Иисус Христос. Това е станало сравнително късно – през 12-и век. Преди Коледа вярващите постят, за да се подготвят да посрещнат материализираното Божие слово – Божия син Иисус Христос.

През първата седмица на Рождественския пост и от 20 до 24 декември, включително, се консумира единствено растителна храна с олио. През останалите дни на този пост (без сряда и петък) се разрешава консумацията на охлюви, миди и октоподи, които също се приемат за постни храни.

Традиционно на 21 ноември – Въведение Богородично, и на 6 декември – Никулден, се консумира и риба.

Според духовници не е толкова важно да се спазва стриктно физическият пост, а човек трябва с делата си да покаже, че искрено се е разкаял за волните и неволните грехове, и да потърси опрощение.

От началото на Коледните пости до празника Въведение Богородично, който се отбелязва на 21 ноември, са забранени венчавките.

40-дневният Рождественски пост често е наричан още “Четиридесетница на апостол Филип”, защото се празнува веднага след Деня на апостол Филип – на 14 ноември. Установен е сравнително късно – в чест на Раждането на Спасителя, за да се очистят християните чрез покаяние, молитва и пост, и с чисто сърце, душа и тяло, благоговейно да посрещнат явилия се в света Син Божий.