Национална научна конференция „Етнологията пред предизвикателствата на съвременния свят“ организират от Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Конференцията ще бъде открита на 31 октомври, 9.30 ч. в Първи учебен корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“, зала № 114.

Форумът се организира по случай 30 години специалност „Етнология“ във Филологическия факултет.

ПРОГРАМА

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕТНОЛОГИЯТА ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

31 октомври 2024 г.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Филологически факултет

Учебен корпус № 1

(ул. „Иван Михайлов“ № 66)

Заседателна зала 114

9:30 – 10:00 – откриване на конференцията

10:00 – 11:30 Тридесет години специалност „Етнология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“

водещ: доц. д-р Илия Недин

Благоевградската етнология в контекста на смяната на изследователските парадигми в края на ХХ век

проф. д-р Владимир Пенчев, ИЕФЕМ-БАН

За нещата отвъд тяхната видима същност

проф. дфн Николай Папучиев, СУ „Св. Климент Охридски“

Обучението по „Етнология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (1994 – 2024)

ас. д-р Павлина Солачка, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Студентските теренни изследвания в специалност „Етнология“

доц. д-р Илия Недин, ЮЗУ „Неофит Рилски“

11:30 – 11:45 – кафе пауза

11:45 – 12-30

водещ: проф. д-р Владимир Пенчев

Вярвания за мъртвите души и методите за изучаване на митологичните представи

проф. дин Милена Беновска, ИЕФЕМ-БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Неизчерпаемата привлекателна сила на традицията

проф. д-р Ана Лулева, ИЕФЕМ-БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Визуализации на хазарта – рекламните образи на късмета

гл. ас. д-р Венцислав Божинов

13:30 – 15:00 – обя

водещ: проф. д-р Ана Лулева

За възможните схолии към Талев или как да говорим за „Железният светилник“ на днешните гимназисти

д. п. н. Ангелина Иванова, СУ „Васил Левски“ – Троян

Етнология на съвременното семейно предприемачество в България

доц. д-р Иванка Петрова, ИЕФЕМ-БАН

„Писахме да се знае“ – черти от поетиката и прагматиката на литературата на третата възраст

проф. дфн Стилиян Стоянов, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Църквата „Св. Петка“ в с. Дрен – сакрално, социално и културно пространство

доц. д-р Елена Азманова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Българските културно-просветни дружества в диаспората като конструирано етнокултурно микропространство в чужда етническа среда

доц. д-р Сергей Пачев, ИЕФЕМ-БАН

Семейната обредност в устни разкази на жителите на българското село Преслав (Таврия)

Мария Пачева, СУ „Св. Климент Охридски“

15:00 – 15:30 – кафе пауза

15:30 – 17:00

водещ: гл. ас. д-р Венцислав Божинов

Investigating the Digital Frontier: A Comparative Analysis of Neologisms in ‘Ready Player One’ and its Bulgarian Adaptation

Боряна Шалявска, ЮЗУ „Неофит Рилски“

„Слово за краткостта на нашия живот“ в Зогр. 459

гл. ас. д-р Любка Ненова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Концептът ВОДА в митологията, фолклора и езика

доц. д-р Милена Левунлиева, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Митологични същества във фолклора и в съвременната българска литература. Върху романите „Лунно цвете“ на Катрин Ди и „Откраднато. Обречено. Орисано“ на Искра Урумова

гл. ас. д-р Мария Маринова, СУ „Св. Климент Охридски“

Дяволите от композицията „Страшния съд“ – визуална интерпретация на народни представи

доц. д-р Жана Пенчева, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Социални, емоционални и морални аспекти на личностното развитие на централния художествен персонаж Жорж Дюроа в романа ,,Бел Ами“

докторант Кристияна Каменова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

17:00 . 18:00 – коктейл