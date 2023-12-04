И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в област Благоевград по Бюра по труда към 04.12.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места

1 Фелдшер Висше образование, шофьор кат. В, компютърна грамотност

1 Инженер, производство Висше образование

1 Поведенчески анализатор Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 146 места

4 Оператор конвейер Средно образование

2 Общи работници Средно образование

5 Кредитен консултант Основно, средно образование

1 Търговски представител Средно образование

3 Продавач, разносна търговия Средно образование

2 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно образование

10 Шивач мъжко/дамско облекло Основно, средно образование

5 Машинен оператор, шиене Основно, средно образование

1 Отговорник, спомагателни дейности Средно образование

19 Продавач-консултант Средно образование

5 Работник производство на растителни масла и продукти от растителен произход Средно образование

2 Оператор, парна машина Средно образование

5 Работник строителство Средно образование

3 Работници в склад Средно образование

5 Шивач обувки Основно, средно образование

10 Производител обувки /ръчно/ Основно, средно образование

2 Крояч, обувни изделия Основно, средно образование

3 Машинен оператор, металорежещи машини Средно образование

1 Шивач Средно образование

4 Барман Средно образование

5 Готвач Основно, средно образование

5 Сервитьор Средно образование

1 Машинен оператор, производство на мебели Средно образование

2 Помощник-готвач Средно образование

2 Социален асистент Средно образование

3 Работници-копач, канали и изкопи Средно образование

5 Касиери Средно образование

5 Обслужващ кулинарен щанд Средно образование

5 Обслужващ магазин Средно образование

1 Изпълнител/хигиенист Средно образование

1 Оператор преса – балираща машина Средно образование

6 Машинен оператор фармацевтични продукти Средно образование

9 Опаковач Средно образование

2 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации Средно образование

1 Чистене на конци Основно образование

1 Оператор на подвижни съоръжения-мотокарист Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61263

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 266 места

3 Извозвач дървен материал Основно, средно образование

77 Машинен оператор, шиене Начално, основно образование

2 Работник, подови облицовки и настилки Средно образование

11 Общ работник Основно образование

5 Пакетировач Основно образование

17 Гладач Основно образование

2 Пласьор стоки Основно образование

9 Крояч, текстил Основно образование

3 Опаковач Основно образование

16 Работник, сглобяване на детайли Основно образование

2 Сервитьор Средно образование

9 Продавач-консултант Средно образование

5 Готвач Средно образование

1 Водач мотокар Основно образование

1 Арматурист Основно образование

2 Шофьор лек автомобил Основно образование

4 Машинен оператор обувки Основно образование

23 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно образование

3 Книговезец Основно образование

1 Камериерка Средно образование

1 Ел. техник промишлено производство Средно образование

1 Машинист еднокофов багер Основно, средно образование

5 Техник механик шивашко производство Основно образование

10 Личен асистент Основно образование

10 Домашна помощница Основно образование

10 Социален асистент Основно образование

4 Контрольор, автомобилен транспорт Начално, основно образование

2 Работник подови настилки Средно образование

1 Подготвител горница на обувка Основно образование

2 Чистач/Хигиенист Основно образование

1 Работник, консервна фабрика Основно, средно образование

3 Шофьор товарен автомобил Основно образование

1 Рецепционист хотел Средно образование

2 Монтажник Средно образование

1 Шофьор автобус Средно образование

1 Техник охранител Средно образование

1 Касиер Основно, средно образование

3 Машинен оператор, плетене Основно образование

4 Специалист Средно образование

1 Технически секретар Средно образование

4 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

1 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно образование

1 Общ работник, строителство на сгради Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. за връзка 0747/80-903

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места

1 Лекар, образна диагностика Висше образование

1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование

1 Лекар, уролог Висше образование

2 Лекар, микробиолог Висше образование

1 Лекар, ендокринолог Висше образование

1 Лекар, нефролог Висше образование

1 Лекар, анестезиолог Висше образование

1 Лекар, нервни болести Висше образование

1 Лекар, хирург Висше образование

1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование

1 Медицинска сестра, операционна Висше образование

2 Лекар по дентална медицина Висше образование

1 Техник, охранителна техника Висше образование

1 Офис, мениджър Висше образование

1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование, човекът и природата

1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование, география и икономика

1 Инженер-технолог, електрически изделия Висше образование

1 Техник, строителство и архитектура Висше образование

1 Технолог Висше образование

1 Касиер, счетоводство Висше образование, икономика

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 249 места

1 Образователен медиатор Средно образование

1 Кредитен специалист, банка Средно образование

1 Специалист, интернет поддръжка Средно образование

26 Готвач Средно образование

2 Помощник-готвач Средно образование

2 Главен готвач Средно образование

38 Сервитьори Средно образование

1 Водопроводчик, поддръжка Средно образование, В и К

1 Общ работник Основно, средно образование

5 Работник, поддръжка Средно образование

9 Монтажник, електрически елементи Основно, средно образование

5 Пиколо Основно, средно образование

1 Монтажник, скеле Средно образование

1 Спасител, басейн Средно образование

1 Горски работник Основно, средно образование

34 Камериер/ка Основно, средно образование

18 Барман Средно образование

2 Сладкар Средно образование

1 Главен камериер/камериерка Средно образование

2 Работник, сглобяване на детайли Основно, средно образование

4 Машинен оператор, производство на брикети и пелети Основно, средно образование

3 Рецепционист, хотел Средно образование, АЕ, работа с компютър

15 Администратор, хотел Средно образование, АЕ, хотелски софтуер

3 Касиер Средно образование, АЕ

1 Огняр Средно образование

2 Асистент – продавач Средно образование

8 Продавач-консултант Средно образование

3 Обслужващ, магазин Средно образование

6 Масажисти Средно образование

2 Монтьори, електронно телекомуникационно оборудване Средно образование

12 Шивачи Основно, средно образование

1 Шофьор, самосвал Средно образование, кат. С

14 Охранител Средно образование

2 Портиер Средно образование

1 Пазач-портиер Средно образование

1 Машинен оператор, електрическа инсталация Средно образование

2 Заварчик Средно образование

1 Ръководител, отдел в хотел Средно образование

1 Служител, резервации Средно образование

1 Организатор, работа с клиенти Средно образование

4 Аниматор Средно образование

1 Чистач/Хигиенист Основно, средно образование

1 Склададжия Средно образование

2 Работник, кухня Основно, средно образование

1 Помощник, кухня (без домашен) Средно образование

2 Перач Основно, средно образование

1 Козметик Средно образование

1 Оператор, парни и водогрейни съоръжения Средно образование, ПК – оператор на парни съоръжения

1 Оператор, център за обаждания Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич

Тел. за връзка 0745/ 2-11-52

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места

1 Асистент, офис Висше образование

3 Инженер строителен Висше образование

5 Инженер, механик Висше образование

1 Ръководител сектор/звено в промишлеността Висше образование

3 Технически ръководител, строителство Висше образование

1 Учител, детска градина Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 190 места

1 Асистент Средно образование

5 Барман Средно образование

7 Готвач Средно образование

2 Гладач Основно образование

1 Диспечер, транспортни средства Средно образование

7 Домашна помощница Основно образование

1 Експедитор, стоки и товари Средно образование

1 Заварчик Средно образование

3 Касиер Средно образование

1 Личен асистент Средно образование

3 Машинен оператор, плетене Средно образование

1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно образование

5 Машинен оператор, металообработващи машини Средно образование

1 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование

30 Монтажник, електрически елементи Средно образование

5 Монтажник, дограма Средно образование

3 Опаковач Основно образование

5 Охранител Начално образование

6 Общи работници Основно образование

9 Продавач-консултант Средно образование

1 Работник, кухня Средно образование

1 Работник производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване Средно образование

6 Работник, строителство Основно образование

8 Работник, спомагателни шивашки дейност Основно образование

1 Сладкар Средно образование

9 Сервитьор Средно образование

3 Сметосъбирач Основно образование

2 Склададжия Основно образование

3 Чистач/ Хигиенист Основно образование

15 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование

3 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

5 Шивач, обувки Основно образование

30 Шивачи Средно образование

1 Техник, охранителна техника Средно образование

4 Техник, електрически системи Средно образование

1 Техник-механик, шивашко производство Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански

Тел. за връзка 0746/ -09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места

2 Инженер, производство Висше образование

1 Началник производство “Висше / Електротехника, електроника и

автоматика”

1 Експерт, инженеринг “Висше / Електротехника, електроника и

автоматика”

1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование

1 Лекар Висше / Медицина

1 Координатор, дейности Висше образование

1 Медицинска сестра Висше / Медицина

1 Учител, практическо обучение Висше / Машинно инженерство / Металургия

1 Мениджър, софтуерно развитие Висше / Биологически науки / Икономика/ Информатика и компютърни науки

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 129 места

1 Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки Средно / Химични продукти и технологии

2 Сервитьори Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

6 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно

1 Кофражист Средно / Строителство

2 Кофражист, бетонни отливки Средно/Строителство

2 Готвач Основно, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Охранител Основно, Средно

1 Машинен оператор, шиене Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

18 Шивач, мъжко/ дамско облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1 Контрольор, качество Средно/Производствени технологии – текстил, облекло обувки и кожи

8 Общ работник Основно, средно образование

1 Електротехник, строителен Средно / Електротехника и енергетика

10 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

2 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

10 Монтажник, електрически елементи Средно образование

1 Обслужващ, бюфет/лавка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Експедитор стоки и товари Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

7 Работник оранжерия Основно, средно образование

1 Камериер/камериерка, хотел Основно, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

2 Машинен орератор, обработка на камъни Средно / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

1 Зидаромазач Средно / Строителство

1 Крояч на текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1 Снабдител, доставчик Средно / Транспортни услуги (Доставчик )

4 Управител, магазин Средно / Търговия на едро и дребно

1 Техник, охранителна техника “Средно / Електротехника и енергетика

автоматика”

7 Личен асистент Средно / Здравни грижи

1 Търговси представител Средно / Търговия на едро и дребно

2 Гладач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно/Транспортни услуги

1 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

1 Помощник готвач Основно, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

4 Екструдерист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Машинен оператор, металообработващи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

1 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

2 Монтажник, дограма Средно/Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

2 Водач, мотокар Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

1 Супервайзър, магазин СредноХимически науки

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1 Работник спомагателни шивашки дейности Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1 Спасител, басейн Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1 Чистач/Хигиенист Основно, средно образование

1 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

1 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Машинно инженерство (Текстилна техника и технологии)

2 Склададжия Средно / Химия

3 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика

1 Механик, промишлено оборудване Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

2 Стъклари Основно, Средно/Производствени технологии-дървесина, хартия пластмаси и стъкло

1 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)