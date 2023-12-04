И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в област Благоевград по Бюра по труда към 04.12.2023г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Фелдшер Висше образование, шофьор кат. В, компютърна грамотност
1 Инженер, производство Висше образование
1 Поведенчески анализатор Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 146 места
4 Оператор конвейер Средно образование
2 Общи работници Средно образование
5 Кредитен консултант Основно, средно образование
1 Търговски представител Средно образование
3 Продавач, разносна търговия Средно образование
2 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно образование
10 Шивач мъжко/дамско облекло Основно, средно образование
5 Машинен оператор, шиене Основно, средно образование
1 Отговорник, спомагателни дейности Средно образование
19 Продавач-консултант Средно образование
5 Работник производство на растителни масла и продукти от растителен произход Средно образование
2 Оператор, парна машина Средно образование
5 Работник строителство Средно образование
3 Работници в склад Средно образование
5 Шивач обувки Основно, средно образование
10 Производител обувки /ръчно/ Основно, средно образование
2 Крояч, обувни изделия Основно, средно образование
3 Машинен оператор, металорежещи машини Средно образование
1 Шивач Средно образование
4 Барман Средно образование
5 Готвач Основно, средно образование
5 Сервитьор Средно образование
1 Машинен оператор, производство на мебели Средно образование
2 Помощник-готвач Средно образование
2 Социален асистент Средно образование
3 Работници-копач, канали и изкопи Средно образование
5 Касиери Средно образование
5 Обслужващ кулинарен щанд Средно образование
5 Обслужващ магазин Средно образование
1 Изпълнител/хигиенист Средно образование
1 Оператор преса – балираща машина Средно образование
6 Машинен оператор фармацевтични продукти Средно образование
9 Опаковач Средно образование
2 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации Средно образование
1 Чистене на конци Основно образование
1 Оператор на подвижни съоръжения-мотокарист Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 266 места
3 Извозвач дървен материал Основно, средно образование
77 Машинен оператор, шиене Начално, основно образование
2 Работник, подови облицовки и настилки Средно образование
11 Общ работник Основно образование
5 Пакетировач Основно образование
17 Гладач Основно образование
2 Пласьор стоки Основно образование
9 Крояч, текстил Основно образование
3 Опаковач Основно образование
16 Работник, сглобяване на детайли Основно образование
2 Сервитьор Средно образование
9 Продавач-консултант Средно образование
5 Готвач Средно образование
1 Водач мотокар Основно образование
1 Арматурист Основно образование
2 Шофьор лек автомобил Основно образование
4 Машинен оператор обувки Основно образование
23 Работник, спомагателни шивашки дейности Основно образование
3 Книговезец Основно образование
1 Камериерка Средно образование
1 Ел. техник промишлено производство Средно образование
1 Машинист еднокофов багер Основно, средно образование
5 Техник механик шивашко производство Основно образование
10 Личен асистент Основно образование
10 Домашна помощница Основно образование
10 Социален асистент Основно образование
4 Контрольор, автомобилен транспорт Начално, основно образование
2 Работник подови настилки Средно образование
1 Подготвител горница на обувка Основно образование
2 Чистач/Хигиенист Основно образование
1 Работник, консервна фабрика Основно, средно образование
3 Шофьор товарен автомобил Основно образование
1 Рецепционист хотел Средно образование
2 Монтажник Средно образование
1 Шофьор автобус Средно образование
1 Техник охранител Средно образование
1 Касиер Основно, средно образование
3 Машинен оператор, плетене Основно образование
4 Специалист Средно образование
1 Технически секретар Средно образование
4 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно образование
1 Общ работник, строителство на сгради Основно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анестезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар по дентална медицина Висше образование
1 Техник, охранителна техника Висше образование
1 Офис, мениджър Висше образование
1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование, човекът и природата
1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование, география и икономика
1 Инженер-технолог, електрически изделия Висше образование
1 Техник, строителство и архитектура Висше образование
1 Технолог Висше образование
1 Касиер, счетоводство Висше образование, икономика
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 249 места
1 Образователен медиатор Средно образование
1 Кредитен специалист, банка Средно образование
1 Специалист, интернет поддръжка Средно образование
26 Готвач Средно образование
2 Помощник-готвач Средно образование
2 Главен готвач Средно образование
38 Сервитьори Средно образование
1 Водопроводчик, поддръжка Средно образование, В и К
1 Общ работник Основно, средно образование
5 Работник, поддръжка Средно образование
9 Монтажник, електрически елементи Основно, средно образование
5 Пиколо Основно, средно образование
1 Монтажник, скеле Средно образование
1 Спасител, басейн Средно образование
1 Горски работник Основно, средно образование
34 Камериер/ка Основно, средно образование
18 Барман Средно образование
2 Сладкар Средно образование
1 Главен камериер/камериерка Средно образование
2 Работник, сглобяване на детайли Основно, средно образование
4 Машинен оператор, производство на брикети и пелети Основно, средно образование
3 Рецепционист, хотел Средно образование, АЕ, работа с компютър
15 Администратор, хотел Средно образование, АЕ, хотелски софтуер
3 Касиер Средно образование, АЕ
1 Огняр Средно образование
2 Асистент – продавач Средно образование
8 Продавач-консултант Средно образование
3 Обслужващ, магазин Средно образование
6 Масажисти Средно образование
2 Монтьори, електронно телекомуникационно оборудване Средно образование
12 Шивачи Основно, средно образование
1 Шофьор, самосвал Средно образование, кат. С
14 Охранител Средно образование
2 Портиер Средно образование
1 Пазач-портиер Средно образование
1 Машинен оператор, електрическа инсталация Средно образование
2 Заварчик Средно образование
1 Ръководител, отдел в хотел Средно образование
1 Служител, резервации Средно образование
1 Организатор, работа с клиенти Средно образование
4 Аниматор Средно образование
1 Чистач/Хигиенист Основно, средно образование
1 Склададжия Средно образование
2 Работник, кухня Основно, средно образование
1 Помощник, кухня (без домашен) Средно образование
2 Перач Основно, средно образование
1 Козметик Средно образование
1 Оператор, парни и водогрейни съоръжения Средно образование, ПК – оператор на парни съоръжения
1 Оператор, център за обаждания Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Асистент, офис Висше образование
3 Инженер строителен Висше образование
5 Инженер, механик Висше образование
1 Ръководител сектор/звено в промишлеността Висше образование
3 Технически ръководител, строителство Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 190 места
1 Асистент Средно образование
5 Барман Средно образование
7 Готвач Средно образование
2 Гладач Основно образование
1 Диспечер, транспортни средства Средно образование
7 Домашна помощница Основно образование
1 Експедитор, стоки и товари Средно образование
1 Заварчик Средно образование
3 Касиер Средно образование
1 Личен асистент Средно образование
3 Машинен оператор, плетене Средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно образование
5 Машинен оператор, металообработващи машини Средно образование
1 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование
30 Монтажник, електрически елементи Средно образование
5 Монтажник, дограма Средно образование
3 Опаковач Основно образование
5 Охранител Начално образование
6 Общи работници Основно образование
9 Продавач-консултант Средно образование
1 Работник, кухня Средно образование
1 Работник производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване Средно образование
6 Работник, строителство Основно образование
8 Работник, спомагателни шивашки дейност Основно образование
1 Сладкар Средно образование
9 Сервитьор Средно образование
3 Сметосъбирач Основно образование
2 Склададжия Основно образование
3 Чистач/ Хигиенист Основно образование
15 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
3 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
5 Шивач, обувки Основно образование
30 Шивачи Средно образование
1 Техник, охранителна техника Средно образование
4 Техник, електрически системи Средно образование
1 Техник-механик, шивашко производство Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места
2 Инженер, производство Висше образование
1 Началник производство “Висше / Електротехника, електроника и
автоматика”
1 Експерт, инженеринг “Висше / Електротехника, електроника и
автоматика”
1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование
1 Лекар Висше / Медицина
1 Координатор, дейности Висше образование
1 Медицинска сестра Висше / Медицина
1 Учител, практическо обучение Висше / Машинно инженерство / Металургия
1 Мениджър, софтуерно развитие Висше / Биологически науки / Икономика/ Информатика и компютърни науки
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 129 места
1 Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки Средно / Химични продукти и технологии
2 Сервитьори Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
6 Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно
1 Кофражист Средно / Строителство
2 Кофражист, бетонни отливки Средно/Строителство
2 Готвач Основно, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Охранител Основно, Средно
1 Машинен оператор, шиене Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
18 Шивач, мъжко/ дамско облекло Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Контрольор, качество Средно/Производствени технологии – текстил, облекло обувки и кожи
8 Общ работник Основно, средно образование
1 Електротехник, строителен Средно / Електротехника и енергетика
10 Шивач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
2 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
10 Монтажник, електрически елементи Средно образование
1 Обслужващ, бюфет/лавка Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Експедитор стоки и товари Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
7 Работник оранжерия Основно, средно образование
1 Камериер/камериерка, хотел Основно, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
2 Машинен орератор, обработка на камъни Средно / Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
1 Зидаромазач Средно / Строителство
1 Крояч на текстил Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Снабдител, доставчик Средно / Транспортни услуги (Доставчик )
4 Управител, магазин Средно / Търговия на едро и дребно
1 Техник, охранителна техника “Средно / Електротехника и енергетика
автоматика”
7 Личен асистент Средно / Здравни грижи
1 Търговси представител Средно / Търговия на едро и дребно
2 Гладач Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно/Транспортни услуги
1 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 Помощник готвач Основно, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
4 Екструдерист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Машинен оператор, металообработващи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 Дърводелец, мебелист Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
2 Монтажник, дограма Средно/Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
2 Водач, мотокар Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
1 Супервайзър, магазин СредноХимически науки
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 Работник спомагателни шивашки дейности Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
1 Спасител, басейн Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
1 Чистач/Хигиенист Основно, средно образование
1 Заварчик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1 Моделиер-конструктор, облекла Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Машинно инженерство (Текстилна техника и технологии)
2 Склададжия Средно / Химия
3 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно / Електротехника и енергетика
1 Механик, промишлено оборудване Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
2 Стъклари Основно, Средно/Производствени технологии-дървесина, хартия пластмаси и стъкло
1 Шлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)