Свободните работни места от Бюрото по труда в Благоевград

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в област Благоевград

по Бюра по труда към 25.09.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места

1 Инженер, производство Висше образование

1 Трудотерапевт Висше образование

1 Медицинска сестра Висше образование

1 Фелдшер Висше образование

1 Учител по математика и ИТ Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 121 места

2 Общ работник Средно образование

1 Мияч, съдове /ръчно/ Средно образование

4 Готвач Средно образование

4 Продавач-консултант Средно образование

8 Сервитьор Средно образование, опит

2 Помощник-готвач Основно, средно образование

1 Работник, кухня Основно, средно образование

10 Кредитен консултант Основно, средно образование

10 Машинен оператор, шиене Средно образование

1 Общ работник, промишлеността Основно, средно образование

9 Монтажници /соларни панели/ Основно, средно образование

4 Барман Средно образование, с опит 1г.

5 Оператор конвейр Средно образование

1 Монтажник/монтажист, рекламна дейност Средно образование

10 Шивач мъжко/дамско облекло Основно, средно образование

1 Крояч, текстил Средно образование

6 Шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат.С+Е

1 Касиер /каса на Изипей/ Средно образование, компютърни умения

1 Монтажник на мебели Средно образование, опит 1г.

1 Специалист-продажби Средно образование, опит

7 Домашни санитари/помощници Средно образование

2 Работник, спомагателни шивашки дейности /почистване на конци/ Основно, средно образование

9 Машинен оператор, фармацевтични продукти Средно образование

9 Опаковач Средно образование

2 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации Средно образование, опит 2-3 год.

4 Охранител Средно образование

1 Търговски представител Средно образование, кат. В, с опит

3 Продавач, разносна търговия Средно образование, кат. В

2 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно образование