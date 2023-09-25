Свободните работни места от Бюрото по труда в Благоевград

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 121 места
4 Барман Средно образование, с опит 1г.
1 Монтажник на мебели Средно образование, опит 1г.
2 Работник, спомагателни шивашки дейности /почистване на конци/ Основно, средно образование
2 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации Средно образование, опит 2-3 год.
1 Търговски представител Средно образование, кат. В, с опит
3 Продавач, разносна търговия Средно образование, кат. В
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 248 места
Дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий Основно образование
Шивач, мъжко/дамско облекло Основно образование
Общ работник Основно образование
Работник строителство Основно, средно образование
Гладач Основно образование
Машинен оператор плетене Основно образование
Крояч, текстил Основно образование
Опаковач Основно образование
Работник, сглобяване на детайли Основно образование
Арматурист Основно образование
Продавач-консултант Средно образование
Готвач Средно образование
Водач, мотокар Основно образование
Работник, кухня /пицар/ Основно образование
Шофьор, лек автомобил до 9 места Основно образование
Машинен оператор, обувки Основно образование
Работник, спомагателни швашки дейности Основно образование
Книговезец Основно образование
Камериерка Средно образование
Електротехник, промишлено производство Средно образование
Рецепционист, хотел Средно образование
Технолог, манипулация на тютюна Средно образование
Патрул, служби за сигурност Средно образование
Личен асистент Основно образование
Домашна помощница Основно образование
Социален асистент Основно образование
Контрольор, автомобилен транспорт Основно, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 30 места
Лекар, образна диагностика Висше образование
Лекар, клинична лаборатория Висше образование
Лекар, уролог Висше образование
Лекар, микробиолог Висше образование
Лекар, ендокринолог Висше образование
Лекар, нефролог Висше образование
Лекар, анастезиолог Висше образование
Лекар, нервни болести Висше образование
Лекар, хирург Висше образование
Медицинска сестра, анастезиология Висше образование
Медицинска сестра, операционна Висше образование
Лекар по дентална медицина Висше образование
Счетоводител оперативен Висше образование
Техник, строителство и архитектура Висше образование
Оператор, център за обаждания Висше образование
Инспектор, безопасност на продукти Висше образование, /обществено здраве/, компютърни умения
Рецепционист, хотел Висше образование, английски език, хотелски софтуер
Асистент, офис Висше образование
Управител, ресторант Висше образование, английски езики и руски език
Управител, спа център Висше образование, терапия и рехабилитация
Офис, мениджър Висше образование, туризъм
Ръководител отдел, доставки Висше образование, компютърни умения
Специалист, контрол приходи Висше образование, икономика, английски език, компютърни умения
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 154 места
Готвач Средно образование
Сервитьори Средно образование
Помощник-сладкар Средно образование
Хост/хостеса Средно образование
Общи работници Средно образование
Работник, поддръжка Средно образование
Главен сервитьор Средно образование, английски език, хотелски софтуер
Монтажник, електрически елементи Основно, средно образование
Отговорник, търговска зала Средно образование, АЕ
Ръководител, отдел в чистота Средно образование
Домакин Средно образование
Организатор, охрана Средно образование
Градинар Средно образование
Мияч, съдове /ръчно/ Средно образование
Дърводелец, дървени конструкции Средно образование
Пиколо Средно образование
Спасител, басейн Средно образование
Общ работник, строителство на сгради Средно образование
Шофьор, товарен автомобил Средно образование
Машинен оператор, производство на брикети и пелети Основно, средно образование
Горски работник Основно, средно образование
Камериер/ка, хотел Основно, средно образование
Барман Средно образование
Сладкар Средно образование
Работник, товаро-разтоварна дейност Основно, средно образование
Камериер/ки Основно, средно образование
Работник, сглобяване на детайли Основно, средно образование
Охранител Средно образование
Работник, кухня Основно, средно образование
Машинен оператор Средно образование
Оператор помпена станция Средно образование
Рецепционист, хотел Средно образование, АЕ, работа с компютър
Администратор, хотел Средно образование, АЕ, хотелски софтуер
Гипсаджия Основно, средно образование
Мозайкаджия Основно, средно образование
Склададжия Средно образование
Асистент, офис Средно образование
Рецепционист Средно образование
Главен готвач Средно образование
Главен камериер, камериерка, хотел Средно образование, АЕ
Продавач-консултант Средно образование
Масажисти Средно образование
Помощник-готвач Средно образование
Обслужващ, магазин Средно образование
Монтьори, електронно телекомуникационно оборудване Средно образование
Шивачи Основно, средно образование
Шофьори, самосвал Средно образование, кат. С
Помощник, кухня Основно образование
Портиер Основно, средно образование
Чистач/Хигиенист Основно, средно образование
Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
Инженер, строителен Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 177 места
Асистент Средно образование
Барман Средно образование
Готвач Средно образование
Гладач Основно образование
Домашна помощница Основно образование
Диспечер, транспортни средства Средно образование
Дърводелец Средно образование
Касиер Средно образование
Крояч, текстил Основно образование
Личен асистент Средно образование
Машинен оператор, плетене Средно образование
Машинен оператор, металообработващи машини Средно образование
Мияч, съдове (ръчно) Основно образование
Монтажник, електрически елементи Средно образование
Монтажник, дограма Средно образование
Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление Средно образование
Оператор, преса за метал Средно образование
Общи работници Основно образование
Общ работник, промишлеността Средно образование
Опаковач Средно образование
Патрул, служби за сигурност Средно образование
Помощник-готвач Основно образование
Продавач-консултант Средно образование
Работник, сладкарско производство Основно образование
Сервитьор Средно образование
Сметосъбирач Основно образование
Склададжия Основно образование
Чистач/ Хигиенист Основно образование
Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
Шивач, обувки Основно образование
Шивачи Средно образование
Шлосер Средно образование
Tехник, електрически машини Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас Висше образование, педагогика, НУП
Психолог, училищен Висше образование
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Изобразително изкуство
Учител, теоретично обучение Висше образование, педагогика, по информационни технологии и програмно осигуряване
Учител, практическо обучение Висше образование, металургия
Логопед Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 74 места
Сервитьори Средно образование
Продавач-консултант Средно образование
Готвач Средно образование
Склададжия Средно образование
Шивач, мъжко/ дамско облекло Средно образование
Общ работник Основно образование
Обслужващ, бензиностанция/ газостанция Основно, средно образование
Шивач Средно образование
Барман Средно образование
Монтажник Средно образование
Социален асистент Основно образование
Машинен оператор, шиене Основно образование
Опаковач Основно, средно образование
Камериер/камериерка, хотел Средно образование
Пазач Средно образование
Камериер/камериерка Средно образование
Автомонтьор Средно образование
Гладач, ютия Средно образование
Снабдител, доставчик Основно, средно образование
Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно образование
Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно образование
Административен секретар Средно образование
Общ работник, промишлеността Средно образование
Специалист, логистика Средно образование
Чистач/Хигиенист Средно образование
Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно образование
Работник, поддържка на сгради Средно образование
Работник, озеленяване Основно, средно образование
Личен асистент Основно образование
Технически секретар Средно образование
Счетоводител, оперативен Средно образование, икономически науки
Шофьор, автобус Средно образование
Кредитен специалист, банка Средно образование
Монтажник, дограма Средно образование
Мияч, превозни средства /ръчно/ Средно образование
Гладач Основно, средно образование
Контрольор, качество Средно образование
Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно образование
Машинни оператори, производство на памук, тампони, марли и други Средно образование, химични продукти и технологии