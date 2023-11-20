Свободни работни места от Бюрото по труда в област Благоевград

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места

1 Фелшер Висше образование

1 Трудотерапевт Висше образование

1 Инженер, производство Висше образование

1 Поведенчески анализатор Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 166 места

8 Готвачи Средно образование

8 Сервитьори Средно образование

5 Барман Средно образование

3 Охранители Средно образование

6 Касиер Средно образование

3 Помощник – готвач Основно, средно образование

4 Оператор конвейр Средно образование

1 Автомонтьор Основно, средно образование

1 Работник за подготовка и боядисване на автомобили Основно, средно образование

2 Общи работници Средно образование

5 Кредитен консултант Основно, средно образование

1 Търговски представител Средно образование

3 Продавач, разносна търговия Средно образование

2 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно образование

10 Шивач мъжко/дамско облекло Основно, средно образование

5 Машинен оператор, шиене Основно, средно образование

1 Отговорник, спомагателни дейности Средно образование

19 Продавач-консултант Средно образование

3 Машинен оператор, производство на полиуретанови изделия Средно образование

1 Оператор пътно-строителни машини Основно, средно образование

5 Работник производство на растителни масла и продукти от растителен произход Средно образование

2 Оператор, парна машина Средно образование

5 Работник строителство Основно, средно образование

3 Работници в склад Средно образование

5 Шивач обувки Основно, средно образование

10 Производител обувки/ръчно/ Основно, средно образование

2 Крояч, обувни изделия Основно, средно образование

3 Машиен оператор, метарорежещи машини Средно образование

1 Шивач Средно образование

1 Машинен оператор, производство на мебели Средно образование

1 Главен готвач Средно образование

2 Социален асистент Средно образование

1 Строител, жилища Средно образование

3 Работници-копач, канали и изкопи Средно образование

2 Специалист, активиране Средно образование

1 Работник, спомагателни шивашки дейности /почистване на конци/ Основно, средно образование

6 Машинен оператор фармацевтични продукти Средно образование

9 Опаковач Средно образование

2 Техник-механик, отоплителни и вентилационни инсталации Средно образование

1 Чистене на конци Основно, средно образование

5 Обслужващ кулинарен щанд Средно образование

5 Обслужващ магазин Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61263

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места

1 Учител общообразователен предмет в гимназиален етап Висше образование

1 Технически секретар Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 345 места

3 Извозвач дървен материал Основно, средно образование

145 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно/Начално

15 Общ работник Основно образование

5 Пакетировач Основно образование

30 Гладач Основно образование

2 Пласьор стоки Основно образование

9 Крояч, текстил Основно образование

3 Опаковач Основно образование

16 Работник, сглобяване на детайли Основно образование

2 Сервитьор Средно образование

10 Продавач-консултант Средно образование

4 Готвач Средно образование

1 Водач мотокар Основно образование

2 Арматурист Основно образование

2 Шофьор лек автомобил Основно образование

4 Машинен оператор обувки Основно образование

24 Работник спомагателни швашки дейности Основно образование

3 Книговезец Основно образование

1 Камериерка Средно образование

1 Ел. техник промишлено производство Средно образование

1 Машинист еднокофов багер Основно, средно образование

5 Техник механик шивашко производство Основно образование

10 Личен асистент Основно образование

10 Домашна помощница Основно образование

10 Социален асистент Основно образование

4 Контрольор, автомобилен транспорт Основно, средно образование

2 Работник подови настилки Средно образование

1 Подготвител горница на обувка Основно образование

2 Чистач/Хигиенист Основно образование

1 Работник консервна фабрика Основно, средно образование

3 Шофьор товарен автомобил Основно образование

1 Рецепционист хотел Средно образование

2 Монтажник Средно образование

1 Шофьор автобус Средно образование

1 Техник охранител Средно образование

1 Касиер Основно, средно образование

3 Машинен оператор, плетене Основно образование

5 Специалист Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. за връзка 0747/80-903

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места

1 Лекар, уролог Висше образование

2 Лекар, микробиолог Висше образование

1 Лекар, ендокринолог Висше образование

1 Лекар, нефролог Висше образование

1 Лекар, анeстезиолог Висше образование

1 Лекар, нервни болести Висше образование

1 Лекар, хирургия Висше образование

1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование

1 Медицинска сестра, операционна Висше образование

1 Лекар, образна диагностика Висше образование

1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование

2 Лекар, дентална медицина Висше образование

1 Инженер-технолог, електрически изделия Висше образование

1 Техник, охранителна техника Висше образование

1 Технолог Висше образование

1 Офис, мениджър Висше образование

1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование

1 Техник, строителство и архитектура Висше образование

1 Старши експерт Висше образование

1 Главен инженер Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 242 места

14 Охранител Средно образование

1 Оператор, център за обаждания Средно образование

37 Сервитьор Средно образование

18 Барман Средно образование

6 Общ работник Начално, основно, средно образование

1 Шофьор, самосвал Средно образование, категория „С”

25 Готвач Средно образование

1 Водопроводчик, поддръжка Средно образование, В и К

1 Машинен оператор, електрическа инсталация Средно образование

2 Машинен оператор Средно образование

1 Монтажник, скеле Средно образование

2 Работник, сглобяване на детайли Основно, средно образование

3 Рецепционист, хотел Средно образование

1 Служител, информация Средно образование

12 Администратор, хотел Средно образование

5 Пиколо Основно, средно образование

3 Аниматор Средно образование

35 Камериер, камериерка Основно, средно образование

2 Сладкар Средно образование

3 Огняр Средно образование

11 Продавач-консултант Средно образование

3 Работник, поддръжка Средно образование, умения В и К и ел.инсталация

2 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Средно образование, работа с компютър

12 Шивач Основно, средно образование

2 Заварчик Средно образование

1 Горски работник Основно, средно образование

4 Машинен оператор, производство на брикети и пелети Основно, средно образование

10 Монтажник, електрически елементи Основно, средно образование

1 Чистач/хигиенист Основно образование

2 Мияч, съдове (ръчно) Начално, основно, средно образование

3 Специалист Средно образование

3 Перач Основно, средно образование

3 Масажист Средно образование

2 Главен готвач Средно бразование

1 Служител, резервации Средно образование

3 Касиер Средно образование

1 Спасител, басейн Средно образование

2 Портиер Средно образование

2 Работник, кухня Основно, средно образование

1 Пазач-портиер Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич

Тел. за връзка 0745/ 2-11-52

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места

1 Асистент, офис Висше образование

1 Завеждащ, административна служба Висше образование

3 Инженер, строителен Висше образование

5 Инженер, механик Висше образование

1 Ръководител сектор/звено в промишлеността Висше образование

3 Технически ръководител, строителство Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 190 места

2 Асистент Средно образование

5 Барман Средно образование

7 Готвач Средно образование

2 Гладач Основно образование

1 Диспечер, транспортни средства Средно образование

8 Домашна помощница Основно образование

1 Експедитор, стоки и товари Средно образование

1 Заварчик Средно образование

3 Касиер Средно образование

1 Крояч Средно образование

1 Личен асистент Средно образование

3 Машинен оператор, плетене Средно образование

5 Машинен оператор, металообработващи машини Средно образование

1 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование

30 Монтажник, електрически елементи Средно образование

5 Монтажник, дограма Средно образование

1 Маникюрист Средно образование

2 Оператор, въвеждане на данни Средно образование

3 Опаковач Основно образование

6 Общи работници Основно образование

7 Продавач-консултант Средно образование

4 Работник, кухня Средно образование

7 Работник, строителството Основно образование

8 Работник, спомагателни шивашки дейности /почистване на конци/ Основно образование

1 Сладкар Средно образование

8 Сервитьор Средно образование

3 Сметосъбирач Основно образование

1 Склададжия Основно образование

4 Чистач/ Хигиенист Основно образование

17 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование

2 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

5 Шивач, обувки Основно образование

28 Шивачи Средно образование

1 Техник, охранителна техника Средно образование

4 Техник, електрически системи Средно образование

1 Техник-механик, шивашко производство Средно образование

1 Tехник, електрически машини Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански

Тел. за връзка 0746/ -09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места

2 Инженер, производство Висше образование

1 Началник производство Висше образование

1 Експерт, инженеринг Висше образование

1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование

1 Лекар Висше образование

1 Координатор, дейности Висше образование

1 Медицинска сестра Висше образование

1 Учител, практическо обучение Висше образование

1 Мениджър, софтуерно развитие Висше образование

1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование

1 Счетоводител Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 137 места

1 Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки Средно образование

5 Сервитьори Средно образование

1 Комплектовач Средно образование

9 Продавач-консултант Средно образование

3 Кофражист Средно образование

1 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование

3 Готвач Основно, средно образование

16 Шивач, мъжко/ дамско облекло Средно образование

7 Общ работник Основно, средно образование

1 Електротехник, строителен Средно образование

10 Шивач Средно образование

3 Барман Средно образование

10 Монтажник, електрически елементи Средно образование

1 Обслужващ, бюфет/лавка Средно образование

1 Експедитор стоки и товари Средно образование

7 Работник оранжерия Основно, средно образование

2 Камериер/камериерка, хотел Основно, средно образование

2 Машинен орератор, обработка на камъни Средно образование

1 Зидаромазач Средно образование

3 Крояч на текстил Средно образование

2 Специалисти Средно образование

1 Снабдител, доставчик Средно образование

4 Управител, магазин Средно образование

1 Секретар Средно образование

1 Техник, охранителна техника Средно образование

1 Личен асистент Средно образование

1 Търговси представител Средно образование

2 Монтажник, дограма Средно образование

1 Мияч, превозни средства /ръчно/ Средно образование

2 Гладач Средно образование

1 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно образование

1 Кредитен специалист, банка Средно образование

2 Помощник готвач Основно, средно образование

4 Екструдерист Средно образование

1 Машинен оператор, металообработващи машини Средно образование

1 Дърводелец, мебелист Средно образование

2 Водач, мотокар Средно образование

1 Супервайзър, магазин Средно образование

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно образование

1 Работник спомагателни шивашки дейности Средно образование

1 Спасител, басейн Средно образование

1 Чистач/Хигиенист Основно, средно образование

1 Градинар, сезонен Средно образование

1 Заварчик Средно образование

1 Моделиер-конструктор, облекла Средно образование

2 Склададжия Средно образование

3 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно образование

2 Общ работник, промишлеността Средно образование

1 Сладкар Средно образование

1 Механик, промишлено оборудване Средно образование

1 Шлосер Средно образование