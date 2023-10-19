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С грижа за здравето и природата: Засаждат над 200 нови дръвчета в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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Община Благоевград започна кампания по облагородяване на обществени пространства с нови дървесни видове.

Чрез залесяването се цели зелената система в областния център да бъде допълнително развита, като по този начин ще бъде намалено негативното влияние от изменението на климата и ще бъде повишено качеството на въздуха.

Сред дървесните видове, с които зеленото семейство на Благоевград ще нарасне, са: гинко билоба (Ginkgo biloba), дървовидна ружа (Hibiscus syriacus), амброво дърво (Liquidambar styraciflua), кълбовидна акация (Robinia pseudoacacia “Umbraculifera), яворолистен чинар (Platanus x acerifolia), кълбовиден шестил (Acer platanoides “Globossum”), албиция (Albizia julibrisim), червен конски кестен (Aesculus carnea), дребнолистна липа (Tilia cordata).

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