Пламна покривът на хотел в местността „Бетоловото“

На 23.01.2022 г. в 22.56 часа в РСПБЗН Разлог е получен сигнал за пожар в хотел „Мурите“ в местността „Бетоловото“.

Един екип е загасил огъня.

Унищожени са около 40 кв. метра покривна конструкция.

Причина – необезопасен комин.