Пламна покривът на хотел в местността „Бетоловото“

На 23.01.2022 г. в 22.56 часа в РСПБЗН Разлог е получен сигнал за пожар в хотел „Мурите“ в местността „Бетоловото“.
Един екип е загасил огъня.
Унищожени са около 40 кв. метра покривна конструкция.
Причина – необезопасен комин.
На 23.01.2022 г. в 22.56 часа в РСПБЗН Разлог е получен сигнал за пожар в хотел „Мурите“ в местността „Бетоловото“.
Един екип е загасил огъня.
Унищожени са около 40 кв. метра покривна конструкция.
Причина – необезопасен комин.
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