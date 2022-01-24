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Пламна покривът на хотел в местността „Бетоловото“

By Денислав Лазаров
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На 23.01.2022 г. в 22.56 часа в РСПБЗН Разлог е получен сигнал за пожар в хотел „Мурите“ в местността „Бетоловото“.

Един екип е загасил огъня.

Унищожени са около 40 кв. метра покривна конструкция.

Причина – необезопасен комин.

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Денислав Лазаровhttp://blagoevgrad.eu
Дежурен редактор

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