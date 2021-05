Отличиха най-добрите участници в конкурса за есе, организиран от Филологическия факултет на ЮЗУ

Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски”. Комисията, оценяваща есетата, отбеляза изключително високото ниво на участниците. Общото мнение е, че голяма част от получените текстове разкриват зрели, мислещи, социално отговорни млади хора, със собствени позиции и високо ниво на езикова подготовка и култура.

В първия етап от конкурса се включиха десетки участници, от които бяха отличени 18 с есе на български език и 8 с есе на английски език.

Единодушното решение на журито определи най-добрите есета, получили максималната оценка.

Български език:

Петя Георгиева Маврикова – “Думите – пътят към другите”

Петър Емилов Стойнев – “Пътуването, което ме очаква”

Йорданка Алексиева Димитрова – “Моето писмо в бутилка”

Английски език:

Ангел Емилов Султов – “Knowledge is the antidote to fear” (R.W. Emerson)”

Доника Николаева Манева – “Knowledge is the antidote to fear” (R.W. Emerson)”

София Иванивна Бугор – “The future of the Bulgarian language in the global world”

Отличените най-добри есета ще получат насърчителни награди.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) “Българска филология”, 2) “Педагогика на обучението по български език и чужд език (с английски, руски, гръцки или китайски)”, 3) “Английски език и етнология” и 4) “Славянски език (руски) и туризъм”, 5) “Чужд език и бизнес администрация”.

Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) “Английска филология”, 2) “Английски език: превод и комуникации” и 3) “Приложна лингвистика” (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Всички отличени участници ще бъдат уведомени на имейла, който са посочили.