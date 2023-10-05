МВР с информация за обстановката по пътищата в страната към 12 часа

Продължават ограниченията в движението по автомагистралите „Тракия“ , както и през Прохода на Републиката.

Движението по автомагистрала „Тракия“ – от п.в. „Свобода“ при гр. Чирпан до п.в. Нова Загора, в двете посоки, продължава да бъде ограничено поради провеждане на протестни действия. Обособен обход през път II-66 – Стара Загора-Нова Загора-Сливен- АМ Тракия и обратно.

Временно е ограничено движението през Прохода на Републиката, между Гурково и Велико Търново. Товарните автомобили, пътуващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока към Русе – „Дунав мост“ или обратно, се пренасочват през пътя Свиленград-Пъстрогор- Княжево-Елхово-Ямбол- Ришки проход. Обходът за леките автомобили е през Шипченски и Котленски проход.

При Област Хасково временно е ограничено движението по път II-76 Българска поляна – Княжево поради протестни действия. Обходен път: с Княжево – с Студена – с Пъстрогор – Свиленград и обратно.