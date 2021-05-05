9 души са заловени да шофират пияни или дрогирани по празниците в Благоевградско

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи, шофиращи след употреба на алкохол:

На 30.04.2021 г. около 07:05 часа по бул. „Димитър Солунски“ в гр. Благоевград, 43-годишна от града е управлявала лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 1,42 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.04.2021 г. около 10:55 часа в с. Първомай, 61-годишен от с. Михнево е управлявал лек автомобил „Опел Вектра“ с наличие на 1,44 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.04.2021 г. около 22:05 часа в с. Мосомище, 49-годишен от селото е управлявал мотоциклет „Джилера“ с наличие на 2,55 промила алкохол в издишания въздух и без да притежава свидетелство за управление на МПС.

На 01.05.2021 г. около 00:30 часа по ул. „Хр. Смирненски“ в гр. Симитли, 25-годишен от града е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,45 промила алкохол в издишания въздух.

На 02.05.2021 г. около 04:30 часа по бул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев, 25-годишен от града е управлявал лек автомобил „Форд Фокус“ с наличие на 1,87 промила алкохол в издишания въздух.

На 02.05.2021 г. около 02:20 часа в гр. Якоруда, 20-годишен от града е управлявал автомобил „Нисан Терано“ с наличие на 1,75 промила алкохол в издишания въздух.

Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК са образувани срещу трима водачи на ППС.

Около 12:55 часа на 29.04.2021 г. по ул. „Димитър Солунски“ в гр. Благоевград, 24-годишен от с. Долно Осеново е управлявал лек автомобил „Мазда“, след като е употребил наркотични вещества.

След употреба на наркотични вещества, неправоспособен 30-годишен водач от гр. Гоце Делчев е управлявал мотопед „Томос“. Той е задържан от полицейските служители около 14:00 часа на 03.05.2021 г. на ул. „Стойо Льондев“ в гр. Гоце Делчев.

Около 03:35 часа на същата дата по ул. „Цар Симеон“ в гр. Петрич, зад волана на лек автомобил „Опел Зафира“ след употреба на наркотични вещества е седнал 30-годишен от града.